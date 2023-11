Jean Fernandes no tiene cláusula de rescisión en Cerro Porteño

Ariel Martínez, vicepresidente de Cerro Porteño, charló este miércoles con la mesa del Cardinal Deportivo y habló sobre la situación del arquero, Jean Fernandes, quien estuvo ausente en los últimos dos partidos por indisciplina.

“Lo que pasó, es un tema superado, salvo la consecuencia jurídica que pueda tener. Él se retiró de la concentración el sábado y no tenía autorización. Está superado, está entrenando normalmente y está a disposición del cuerpo técnico, depende de ellos si juegan o no”, expresó Martínez.

“Ahora está en manos del departamento jurídico”, añadió, haciendo alusión a la consecuencia que tendrá el comportamiento del brasileño.

“Es un ídolo de Cerro, la gente se lo hace sentir en las cancha y creo que eso él lo valora mucho. Siempre hablamos, yo estoy todos los días en el club y a mí no me dijo nada sobre una salida. Para mí que no tiene cláusula de rescisión”, contó el directivo. “Él tiene contrato y le queda todavía”, adjuntó.

“Hoy los mercados más importantes están cerrados, no hay ningún mercado de pases abierto”, aseveró el doctor.

Lea más: Ariel Martínez destrozó a Raúl Amarilla y Pedro Balotta: “triste papel” y “payaso”

Al no tener una cláusula de rescisión fijada, cualquier club que presente una propuesta por Jean y esté acorde a los intereses de Cerro, puede llevárselo. “Sí, con cualquier jugador, salvo los jugadores que tienen cláusula de rescisión, se negocia así. Pero no hay ninguna posibilidad ahora de que llegue nada”, aseguró Martínez.

El vicepresidente también habló sobre las evaluaciones que se llevarán a cabo a fin de año, incluyendo la continuidad del entrenador, Víctor Bernay, y los posibles refuerzos.

“Termina el torneo y vamos a evaluar todo, él (Bernay) está dentro de eso”. “Como estamos, debemos incorporar, por lo menos, un jugador por línea. Eso incluye arquero, independientemente a lo que pase con Jean”, sentenció.