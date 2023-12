Iturbe: “hace tiempo soñaba con volver”

Cerro Porteño anunció la contratación del extremo Juan Manuel Iturbe, quien tendrá su tercer ciclo en la institución y regresó tras más de 12 años, después de un largo periodo en el fútbol europeo y sudamericano.

“Muy feliz, hace tiempo soñaba con volver a este club que me vio nacer. Sabíamos todas las expectativas que había en todo el club. Gracias a Dios se pudo dar y me siento muy feliz, no solamente yo, sino toda mi familia”, expresó el futbolista de 30 años.

“Quería volver y sentirme muy feliz, como aquel año en el que me fui. Sabíamos que esa era una de mis metas, hoy en día la familia influye mucho y eso me llevó a tomar esta decisión”, añadió el jugador, quien firmó por dos temporadas con el Ciclón.

“El profe siempre exige mucho al jugador, cuando toma sus decisiones, y tengo unos lindos recuerdos. Creo que formamos un lindo grupo en aquel entonces”, mencionó Iturbe, acerca del entrenador del Ciclón, Víctor Bernay, quien fue asistente de Pedro Troglio en el anterior ciclo del futbolista.

“Tenía 10 años cuando inicié en Cerro en inferiores y tuve la oportunidad de pasar al equipo de reserva y llegar a la primera división”, contó.

“Cada vez que tenía la oportunidad de venir, me daban esas ganas de estar en la cancha. Es un sentimiento único, que como hincha yo lo siento, es algo diferente. Quisiera dar todo lo que alguna vez la hinchada de Cerro me dio y hoy pagarle con muchas cosas, con muchos triunfos”, aseveró el ofensivo.

“Un tipo más maduro, que sabe lo que es ser profesional y un tipo que va a venir acá y ser ganador”, afirmó, sobre lo que puede esperar el hincha de Cerro.

“Eternamente agradecido, desde chico me apoyaron. La hinchada más fiel que conocí. Eternamente agradecido con ellos. Hoy nos une esta pasión y hay que encarar el 2024 con todo y ser positivos”, sentenció.