Cerro Porteño: Los 24 elegidos con las ausencias de Enzo y de...

Cerro Porteño recibe a Olimpia por la fecha 17 del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. En un nuevo episodio del superclásico, el Ciclón está en la pelea por el título y busca recuperar la punta después del triunfo de Libertad sobre Sol de América. El sábado, en la víspera del partido en el estadio La Nueva Olla, el entrenador Manolo Jiménez convocó a 24 jugadores.

Jiménez tiene a disposición a casi todos los futbolistas que viajaron a Perú e igualaron 1-1 con Alianza Lima por la Copa Libertadores 2024. En la nómina de citados hay solo dos ausencias: no aparecen Enzo Giménez y el brasileño Edu, quien por segundo encuentro seguido no es llamado por el DT. En el caso del ex General Díaz, formó parte de la delegación en Lima.

Cerro Porteño vs. Olimpia: los 24 elegidos del Ciclón