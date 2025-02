Daniel Rivas no será tenido en cuenta y sería cedido en Cerro

Cerro Porteño informó a Daniel Rivas que no será tenido en cuenta por el resto del semestre. El lateral izquierdo retornó de una cesión de Nacional, disputó tres partidos del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo, pero sería nuevamente prestado por una determinación del club y no del entrenador, que hasta el momento no conversó con el futbolista de 23 años.

Rivas fue titular en uno de los encuentros que disputó en el campeonato: en el 2-1 a Recoleta FC, jugando los 90 minutos. Por su parte, ingresó a los 80′ en el triunfo 3-1 sobre Nacional en La Nueva Olla por la tercera fecha y entró a los 83′ en la derrota 1-0 con Sportivo Trinidense en el Villa Alegre por la cuarta ronda. En ambas ocasiones, por Guillermo Benítez.