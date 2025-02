Martínez confirmó que Cerro intentó la salida de Daniel Rivas

Cerro Porteño trabajó en dos posibles traspasos, pero no llegó a buen puerto en ninguno de los casos. El Cardinal Deportivo adelantó ayer que el club gestionaba la cesión de Daniel Rivas y una venta de Alan Benítez a Internacional de Porto Alegre. En la conferencia posterior al triunfo 3-1 sobre Monagas por la Copa Libertadores, Diego Martínez confirmó las intenciones, pero...

El entrenador azulgrana puntualizó la salida de Rivas “no prosperó” y explicó que la transferencia de Benítez no fue ejecutada por “estar cerrado el libro de pases”. “Hubo algunas posibilidades, Dani no prosperó y lo de Alan a partir de estar cerrado el libro de pases. Para mi todos los futbolistas son muy importantes y no va a moverse nadie de la plantilla del club”, aseguró.

De esta manera, Alan Benítez y Daniel Rivas continúan en el plantel azulgrana. El lateral derecho está suspendido en el certamen continental y con la Fase 2 computó dos de los cinco partidos por la roja ante Colo Colo en la edición 2′024. Por su lado, el lateral izquierdo concentró para medir a los caribeños en La Nueva Olla, pero no integró el banco de suplentes.