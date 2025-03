Cerro Porteño perdió con Guaraní con un gol a los 94 minutos y encadenó la segunda derrota consecutiva. El Ciclón profundizó la crisis en el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo y quedó a 11 puntos del puntero Libertad. En conferencia, Diego Martínez señaló que descontar la diferencia “es muy difícil” y expresó que “soy el máxima responsable de que el equipo no pueda ganar”.

Lea más: Guaraní venció a Cerro Porteño y es nuevo escolta de Libertad

“Muy difícil. Esa la realidad y la realidad no hay que ocultarla. La única manera en la que vamos a intentar torcer es seguir trabajando, corregir los errores que tenemos y poder tener mayor efectividad en el control que tenemos del partido o de la situación”, comentó el entrenador argentino, que sufrió en el 0-1 ante el Aborigen la tercera derrota en el campeonato.

“No esquivarle a la responsabilidad”

Martínez no esquivó a la responsabilidad del momento azulgrana, que está en la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025, pero que no levanta en el certamen local. “Uno no quiere esquivarle a la responsabilidad. Yo soy el máximo responsable de que el equipo no pueda ganar, no los muchachos”, puntualizó el DT, exculpando al plantel de la floja campaña en el certamen local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Los muchachos están muy dolidos”

“Los muchachos están muy dolidos. Lógicamente en un club como Cerro, por lo que significa su importancia en el país, puede llegar a ser complejo, pero los jugadores están con mucha energia para revertir. La única manera es trabajando, tragando el sabor amargo y pensar en el compromiso del miércoles”, finalizó el ex técnico de Tigre, Huracán y Boca Juniors de Argentina.