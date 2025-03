Cecilio Domínguez: “En el torneo tenemos una racha medio rara”

Cerro Porteño triunfó en Juan León Mallorquín y revivió en la pelea por el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. El Ciclón derrotó 1-0 a General Caballero y recortó a 9 puntos la desventaja con Libertad. La victoria en el Ka’arendy fue con un gol de penal a los 100 minutos y aunque Jonatan Torres convirtió el tanto, Cecilio Domínguez fue la figura del Azulgrana.

“Cerro Porteño ganó porque lo buscamos. De igual manera nos está costando un poco convertir los goles. Muy importante ganar, sea como sea. Por ahí en el torneo tenemos una racha medio rara”, reconoció el atacante a Tigo Sports. “Jugamos bien, manejamos todo el partido y muy contento con esta victoria”, añadió el futbolista paraguayo.

“Quiero convertir goles, pero no se dan”

Cecilio habló de la sequía goleadora con la que convive. “Quiero convertir los goles, pero no se me están dando. Cuando pasan estas cosas hay que correr un poco más y dejar de lado el querer meter demasiado los goles”, mencionó el delantero, que suma dos tantos en el campeonato, pero no convierte desde el 2 de febrero, cuando marcó uno en el 3-1 a Nacional.

Cecilio Domínguez y la Copa Libertadores

“Realmente yo siento que quiero jugar más, pero soy consciente que tenemos doble competencia muy importante. Nos está yendo muy bien en la Libertadores y hay que seguir así”, apuntó Domínguez el domingo, a tres días de la revancha frente a Melgar por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025. El miércoles, a las 19:00, el Ciclón buscará el pase a la fase de grupos.