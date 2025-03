José Luis Chilavert: “No creo que exista en Sudamérica un estadio tan lindo como La Nueva Olla”

José Luis Chilavert habló en exclusiva con el Cardinal Deportivo un día después de observar en La Nueva Olla el triunfo de Cerro Porteño por 2-0 sobre Sportivo Ameliano por la novena fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. “Zapag me invitó para asistir al partido de Cerro Porteño”, expresó el ex arquero de la selección de Paraguay.

“Visité las instalaciones, no creo que exista en Sudamérica un estadio tan lindo como La Nueva Olla”, destacó Chilavert. “La Nueva Olla es el mejor estadio de Sudamérica, mira que yo he jugado en el Morumbí, el Monumental, pero para mí el estadio de Cerro Porteño es el número uno”, insistió el histórico jugador de la Albirroja y multicampeón con Vélez Sarsfield.

“Me duele que insulten a Juan José Zapag”

Chilavert reveló que mantiene una relación de amistad con Zapag, quien estaría pensando en sumar al ex futbolista al oficialismo para las elecciones en 2026. “Con Zapag me une una relación de amistad. Le digo al hincha de Cerro Porteño ¿Cuándo se vaya Zapag, quién dará algo para el club? Me duele que le insulten y desde lejos. La gente mira el árbol y no el bosque”, tiró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental con el Fortín de Linieres lanzó un mensaje a la oposición, que por un lado tiene a Carlos Rejala y por el otro, a Ariel Martínez. “La gran pregunta que yo le hago a la gente de la oposición de Cerro Porteño… ¿Tienen los millones de dólares para soportar? El socio de Cerro tendrá que decidir”, finalizó.