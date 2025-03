Cerro Porteño: Las votaciones para el TEI son hasta las 17:00

Cerro Porteño empezó las votaciones para la conformación del Tribunal Electoral Independiente (TEI). Desde las 12:00 hasta las 17:00, unos 8.000 socios del club elegirán a los integrantes del TEI para las elecciones de nuevas autoridades en 2026. Por su parte, la Asamblea Ordinaria está con cuarto intermedio hasta las 17:00 después de los incidentes entre opositores y oficialistas.

Lea más: Vídeo: Del “fuera Zapag” a los empujones e incidentes en Cerro

La directiva encabezada por Juan José Zapag, quien deja la presidencia en diciembre de este 2025, no pudo leer la memoria y balance del ejercicio 2024 con el fin de aprobar o rechazar la misma. Entre las deudas, la institución debe US$ 11.730.570 en concepto de préstamos al actual presidente. El monto descendió con respecto a período 2023, en el que figuraba US$ 15.241.544.