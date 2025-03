Diego Martínez y la falta de partidos oficiales del Bolívar en 2025: ¡solo disputó 1 en 3 meses!

Cerro Porteño debutará en la Copa Libertadores 2025 contra un rival que registra solo ¡un partido oficial en tres meses! Bolívar, que en 2023 había goleado 4-0 al Ciclón en La Nueva Olla, jugó el fin de semana la primera fecha de la Liga Profesional de Bolivia: superó 3-1 a Real Oruro en el Hernando Siles de La Paz. Antes, solo había afrontado un torneo amistoso.

Lea más: Diego Martínez y el estreno de Cerro: “Llevar adelante nuestra idea”

Desde el 2-0 a San Antonio en diciembre de 2024, la Academia disputó 8 encuentros del Torneo Amistoso de Verano, certamen que conquistaron a mediados de marzo. Los paceños ganaron 7 y perdieron 1: 2-1 y 7-1 vs. Gualberto Villarroel SJ en octavos; 1-0 y 5-1 vs. Aurora en cuartos, 2-1 y 3-2 vs. Universitario de Vinto en semifinales; y 1-2 vs. 5-0 vs. Blooming en la final.

Diego Martínez y Bolívar: “Llega con rodaje”

En la conferencia previa, Diego Martínez fue consultado sobre la falta de partidos oficiales de Bolívar. “Siempre es mejor llegar con competencia oficial, pero los amistosos que el rival hizo fueron contra equipos también importantes de su país y lo tomaron como un partido oficial. Con esos partidos del Torneo de Verano más el del último fin de semana llegarán con rodaje”, aseguró.