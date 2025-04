Rodrigo Gómez, quién es el juvenil de 18 años que debuta hoy en Cerro Porteño

Cerro Porteño enfrenta hoy a Palmeiras por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón tiene una parada complicada en el Allianz Parque en busca de una segunda victoria en la llave y la defensa del invicto en el actual certamen continental. Y este es el escenario de una fuerte y arriesgada apuesta de Diego Martínez: el debut de un juvenil de 18 años.

Martínez tiene definido el equipo con la sorpresiva aparición de Rodrigo Gómez. El mediocampista nacido el 9 de mayo de 2006 arranca de titular para formar el tridente ofensivo junto a Gabriel Aguayo y Jonatan Torres. Procedente de las inferiores del 12 de Octubre de Itauguá, el jugador no ha disputado ningún partido en la Primera División del fútbol paraguayo.

Rodrigo Gómez fue suplente en 7 partidos

Gómez, quien llegó al club de Barrio Obrero por intermedio de Hernán Acuña, sí integró el banco de suplentes en cuatro encuentros del torneo Apertura 2025: 2-0 vs. Sportivo Ameliano, 1-1 vs. 2 de Mayo, 1-0 vs. Atlético Tembetary y 0-1 vs. Libertad. Por su parte, fue alternativa en tres juegos del certamen continental: 3-1 vs. Monagas, 1-0 vs. Melgar y 4-2 vs. Bolívar.

Rodrigo Gómez enfrentó a Palmeiras este año

En la temporada, el ofensivo disputó la Copa Libertadores Sub 20 con el Azulgrana de Jorge Achucarro: fue titular en la victoria 3-2 ante Independiente del Valle y en el empate sin goles con Blooming, mientras que arrancó entre los suplentes e ingresó en el segundo tiempo (55 minutos) en la derrota 3-0 con Palmeiras, en el duelo de los gestos racistas de los aficionados.