¡Cerro Porteño fue inhibido por la FIFA!

Cerro Porteño deberá abonar alrededor de 600.000 dólares al Bolívar de La Paz, precisamente su rival de esta noche, para levantar la sanción de inhibición aplicada por la FIFA al club paraguayo por no pagar el monto establecido por la transferencia del brasileño Francisco da Costa.

El Ciclón fue incluido en la lista de clubes que no pueden incorporar futbolistas. La sanción es por las próximas tres ventanas, es decir que si el club popular no levanta el “cepo”, recién podría incorporar a fines del 2026, aunque eso no signifique que quede liberado del pago, que sí o sí lo debe efectuar.

Da Costa llegó a “la mitad más uno” en julio de 2024, proveniente del Bolívar. La operación se acordó en cuotas. El club azulgrana habría hecho solo el primer pago, no los siguientes.