¿Qué necesita Cerro Porteño para clasificar a los octavos?

Cerro Porteño enfrenta hoy a Bolívar por la sexta y última fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2025. Los tres resultados pueden certificar la clasificación del Ciclón a los octavos de final del torneo más importante del continente, pero en solo dos depende de sí. El partido empieza a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz.

El Azulgrana ocupa el segundo lugar de la tabla de posiciones con 7 puntos y 0 en el saldo de goles, mientras que Sporting Cristal, el único que todavía pelea por el segundo boleto a la próxima instancia, es tercero con 4 y -4 en el balance de tantos. El Celeste, por su lado, visita al Palmeiras de Gustavo Gómez en simultáneo al juego del conjunto de Barrio Obrero.

¿Cómo clasifica Cerro Porteño a octavos?

Por lo tanto, Cerro avanza empatando o ganando en los 3.650 metros de altitud. De esta forma, no importa el duelo entre brasileños y peruanos. Por su parte, si sufren una derrota, los dirigidos por Diego Martínez necesitan que los incaicos no triunfen o en todo caso, si logran la épica de la victoria, que no superen a los paraguayos en la diferencia de goles.