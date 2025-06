Alan Benítez y la ida al Inter: “Era el momento, voy a una liga top y a un club muy importante”

Alan Benítez jugará en el Internacional de Porto Alegre. El futbolista paraguayo finalizó vínculo con Cerro Porteño y firmó con el Colorado de Óscar Romero. Hoy, en el regreso del plantel azulgrana a los entrenamientos para la segunda parte del año, el lateral de 31 años pasó a saludar y a despedirse de sus ex compañeros en la Conmebol.

Benítez aseguró que era el momento para otra partida al extranjero, quizás la última de su carrera. “Era el momento. También me voy a un equipo muy importante, a una liga top, entonces yo creo que estaba en un buen momento futbolístico”, expresó el defensor a ABC TV. En dos etapas en el Ciclón, fue campeón del torneo Clausura 2021 del fútbol paraguayo.

“Hicimos todo para salir campeones y no alcanzó”

En el segundo ciclo, Benítez no puedo conquistar otro certamen de Liga aunque en el último, peleó hasta la penúltima fecha. “Me voy un poco triste porque hicimos todo para salir campeones y no nos alcanzó. Me voy con un sabor amargo”, expresó el ex Libertad, Rubio Ñu, Benfica B de Portugal, Olimpia y Minnesota United de Estados Unidos.

“Lastimosamente en algunos partidos perdimos puntos impensados y que al final son los puntos que nos faltan para salir campeonar. Espero y creo que tienen todo para salir campeones”, deseó Benítez, quien será compañero de Romero. Al igual que el Azulgrana, los gaúchos disputarán los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.