Diego Martínez y las posiciones que pidió reforzar en Cerro Porteño

Cerro Porteño continúa la inter temporada en el Complejo Internacional del Este (CIDE) de la ciudad de Minga Guazú. Mientras el plantel está en plena etapa de trabajos físicos, el entrenador Diego Martínez aguarda por la llegada de refuerzos. Los primeros dos, a falta de la firma, son Fernando Cardozo y Luis Amarilla: ambos por un año con opción a compra.

Pero antes de fichar, el club de Barrio Obrero necesita pagar una deuda de US$ 600.000 al Bolívar por Francisco da Costa y en consecuencia, levantar la inhibición FIFA. Una vez habilitado para contratar, el Azulgrana presentará oficialmente al ex Newell’s Old Boys y Mazatlán FC, respectivamente, como también a las otras posibles incorporaciones.

Diego Martínez pidió reforzar en siete posiciones

Martínez espera la venida de más jugadores ya que según reveló en una entrevista a Radio La Red, solicitó contratar para 7 posiciones. “Yo entiendo que el equipo necesita un lateral derecho, un central, un lateral izquierdo, un volante interno mixto, un enganche punta, como me gusta llamarlo, un centro delantero y una segunda punta”, expresó el argentino.

Para Martínez, las necesidades en el Ciclón están en los laterales, en la zaga central, el medio y el ataque. El DT busca cubrir las partidas de Alan Benítez (Internacional de Porto Alegre) y Diego León (Manchester United) y las posibles bajas de Bruno Valdez, Daniel Rivas, Alan Soñora, Derlis Rodríguez y Francisco da Costa, quienes no serán tenidos en cuenta.

Wilder Viera y Federico Carrizo dejarían Cerro

Además de los mencionados, Wilder Viera y Federico Carrizo también están en la vidriera de transferencias: la entidad recibió una oferta formal (compra del 80%) del New England Revolution de la MLS por el canterano de 23 años, mientras que el experimentado de 34 años tiene una propuesta oficial (tres años de contrato y una mejora salarial) de Libertad.