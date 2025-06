Iturbe y la obligación que tiene Cerro Porteño de campeonar

Cerro Porteño afronta la segunda temporada del año con una obligación: campeonar. El Ciclón arrastra una racha de 3 años y medio sin títulos y por lo tanto, tiene la presión de conquistar al menos uno de los tres campeonatos que disputará en el siguiente semestre: el torneo Clausura 2025, la Copa Paraguay 2025 y la Copa Libertadores 2025.

“La presión la vamos a tener siempre. Sabemos lo que significa Cerro. Hace rato que no ganamos títulos locales”, expresó Juan Manuel Iturbe en una conferencia de prensa realizada junto a Diego Martínez y Matías Pérez en el Complejo Internacional del Este (CIDE). El plantel cumple hoy el penúltimo día de inter temporada en la ciudad de Minga Guazú.

Iturbe: “Somos un grupo que quiere ganar”

“Creo que nosotros como equipo y grupo nos propusimos muchos objetivos. Desde que vine a Cerro... sabemos que uno quiere campeonar, pero no se nos dio. Seguimos luchando y no vamos a parar hasta conseguirlo. Somos un grupo que quiere ganar, un grupo muy trabajador y laburador”, aseguró Iturbe, quien suma 25 juegos y 10 goles en el año.

“Hay veces que la suerte no nos acompaña. Hay que seguir trabajando y ahora tenemos un nuevo inicio de campeonato. No debemos cometer en este toreo los mismos errores del torneo pasado. Estamos tranquilos y trabajando”, finalizó Iturbe a dos semanas del debut vs. General Caballero de Juan León Mallorquín (sábado 5 de julio) por Liga.