Bruno Valdez, marginado por Diego Martínez: “Son gustos; él tiene la potestad de elegir”

El defensor, con profesionalismo, abordó el nuevo episodio con el estratega argentino. “Son cosas que pueden pasar, yo estoy entrenando, espero poder agarrar el ritmo que necesito. Seguro son gustos, cada uno puede decidir, él tiene la potestad de tener los jugadores que desea, yo estoy tranquilo, voy a seguir trabajando”, afirmó el zaguero.

El oriundo de Fernando de la Mora lamentó la falta de oportunidades para demostrar su valía en el campo de juego. “No tuve los minutos que yo deseaba como para poder también demostrar que puedo servirle al equipo, tampoco tuve la oportunidad de ir a jugar en Reserva por decisiones de ellos, pero igual vamos a seguir trabajando”, expresó.

El zaguero explicó que su principal motivación al llegar a Cerro Porteño era recuperar el ritmo de juego y volver a ser considerado para la selección nacional. “Vine a Cerro Porteño para volver a tener minutos y poder estar en la selección. Vine, jugué los primeros diez partidos y tuve la desgracia de la lesión. Vine con todas las ganas, con todo lo que le podía dar al club y me pasó eso (la lesión). Ya después no tuve lo que necesitaba, que era el ritmo para ponerme a punto y poder ayudar al equipo”, relató.

Respecto a la comunicación con Diego Martínez, Valdez fue directo: “Tiene una lista de jugadores y yo no pertenezco a su lista. Me dijo que pueda buscar equipo, porque no me va a tener en cuenta”. El defensor admitió que la noticia lo tomó por sorpresa. “No me lo esperaba, cuesta un poco porque también hay competencia, tengo grandes compañeros que están haciendo bien las cosas. Yo necesitaba minutos y eso me dijo, que no podía darme los minutos que necesitaba yo”, concluyó Valdez, quien ahora deberá buscar un nuevo destino para continuar su carrera.