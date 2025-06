“Debería rendir acá”: Juan José Zapag sobre Francisco da Costa

Francisco da Costa no será tenido en cuenta por Diego Martínez para la segunda parte del año. El técnico comunicó la decisión al jugador, que busca nuevo destino. En Cerro Porteño, dueño del pase y por quien fue sancionado por FIFA (deuda con Bolívar), hay una oferta de Mirassol de la Serie A de Brasil, que tiene intenciones de contratar al brasileño para el resto de la temporada.

Y en medio de esta situación, Juan José Zapag lanzó un mensaje a Da Costa, quien ayer evitó conversar con los medios luego del amistoso ante Nacional en Luque porque “no me dejan hablar”. Aunque no está en los planes de Martínez, el presidente azulgrana no hizo referencia a la propuesta del club brasileño y señaló que el jugador “debe rendir acá”.

“Hoy es jugador de Cerro y debe rendir acá”

“Hoy es jugador de Cerro y debe rendir acá”, expresó Zapag en una conferencia en el estadio Conmebol. El titular dejó en duda el futuro del atacante, que llegó al Ciclón mediados de 2024, en el ciclo de Manolo Jiménez. En este 2025, el delantero jugó 14 partidos del torneo Apertura y 6 cotejos de la Copa Libertadores, convirtiendo 2 goles, ambos en el certamen continental.