Matías Pérez analiza el presente de Cerro Porteño y los desafíos venideros

El argentino palpita el duelo del domingo ante Sportivo Luqueño: “Prácticamente haremos lo mismo que venimos haciendo. La idea de juego está más que clara, más aún en nuestro estadio. Hay veces que se nos complica un poco cuando jugamos de visitante, como el otro día, por ejemplo, por el estado del campo. Pero aún así, nos adaptamos rápido y salimos a buscar, a proponer lo que planteamos y entrenamos durante la semana. Vamos a seguir con la misma metodología de trabajo, buscando que sea cada vez más pulida y que fluya la idea que el técnico propone dentro de la cancha”.

Lea más: Cerro Porteño, con su equipo de gala

Al analizar los primeros compromisos de la temporada, el defensor destacó la capacidad de adaptación del equipo: “Fueron dos partidos muy diferentes en los cuales intentamos proponer, con Ameliano, intentamos imponer nuestro juego, que es lo que entrenamos. Si por ahí no se da la situación, tenemos que adaptarnos rápidamente, y eso fue lo que hicimos. Nos adaptamos y pudimos hacer un gran partido y, sobre todo, obtener los tres puntos, que en definitiva es lo más importante. En el primer partido, es bueno arrancar ganando, y más de la misma forma: cómo jugamos, cómo planteamos el partido con General Caballero. Sabíamos que en una contra íbamos a abrir el partido, y se dio de esa manera. Cuando las cosas salen como las propone el técnico, uno se va a casa feliz sabiendo que hizo el trabajo bien”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre la sequía de títulos de Cerro Porteño en los últimos años, Matías Pérez reconoció la exigencia del club: “Sí sentimos la presión, porque Cerro es un club muy grande, te exige ganar títulos. La verdad es que eso lo noté apenas llegué: cómo alienta la gente, cómo te pide y te exige que pelees el título. Eso es bueno, a mí en lo personal me gusta y me motiva. Quizás yo, que vengo del fútbol argentino y pasé dos años en Rusia, donde el fútbol no es tan así, extrañaba mucho esto y hoy lo estoy disfrutando.”

Respecto al crucial enfrentamiento por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, el defensor mantiene la calma, enfocándose en el presente: “La verdad es que aún no estamos pensando en eso, sino que estamos planificando el partido para el día domingo. Esto es paso a paso. Como conocedor del fútbol argentino, creo que lo dije en una nota el otro día, Estudiantes es un equipo duro, que nos va a dar pelea. Su cancha es difícil, me ha tocado jugar ahí. Pero nosotros tenemos nuestras herramientas y ellos las suyas. Creo que van a ser unos lindos encuentros”.

El zaguero no escatimó en elogios para su dupla en la defensa, el joven Lucas Quintana: “Tiene muchas características positivas, es un chico muy joven que está creciendo, está en edad de aprendizaje. Y yo, que también he pasado por esa edad, veo en él cosas mías también, cosas muy similares a mí. La verdad es que es un chico muy inteligente, que sabe escuchar y, sobre todo, me gusta que sea aguerrido dentro de la cancha y con mucha personalidad. Tenerlo al lado, como a cualquier otro compañero de zaga, es realmente bueno”.

Finalmente, Pérez se mostró optimista sobre el rendimiento físico del equipo en comparación con el primer semestre: “Nuestra idea es esa, es estar bien, estar mejor. Haber aprendido de algunas cosas que nos pasaron en el primer semestre para poder dar lo mejor ahora en el segundo, donde habrá menos partidos y la Copa Paraguay, que también es muy importante para nosotros. Así que, paso a paso, pero yo creo que venimos bien, arrancamos ganando los dos partidos. Eso es un envión anímico muy importante para el equipo, y yo creo que sí, que vamos a estar mejor”.