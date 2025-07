Diego Martínez lamenta el empate: “el equipo mereció ganar el partido”

Martínez comenzó su análisis destacando la dificultad del rival: “Enfrentamos a un rival durísimo, que tiene una manera de jugar marcada, hizo su partido, lo hizo bien. El equipo, creo, tuvo el control; defensivamente, salvo algún error nuestro, principalmente por algún error no forzado, sobre todo en el primer tiempo, el rival tuvo una o dos aproximaciones claras. Después, creo que el equipo tuvo sus situaciones claras, sus chances para poder abrir el partido, y esta clase de partidos, cuando no logras abrirlo, se va haciendo cuesta arriba. Buscamos variantes, buscamos tratar de mejorar. En el primer tiempo nos costaba recibir atrás de la primera línea de presión, atrás de los puntas, y nos faltaba un jugador más para recibir atrás de la segunda línea de presión, atrás de los volantes. Si analizo lo que es el rendimiento del equipo, el equipo mereció ganar el partido, pero lamentablemente nos tocó sumar un punto, que nunca es malo, siempre sumar es bueno. Creo que nos toca perder dos puntos porque el equipo mereció más”.

El estratega profundizó en la falta de efectividad de sus dirigidos: “Creo que estuvimos apurados y tuvimos varias situaciones, tanto de los delanteros, como de los delanteros por dentro, de los delanteros por banda, de los volantes llegando a situación de finalización y remate. Creo que el equipo estuvo apurado en ese último remate, en esa última instancia, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Las situaciones que tuvo Sergio, las que tuvo Cecilio, la última de Juan (Iturbe), son un ejemplo bastante claro de que estuvimos un poco apurados y nos costó abrirlo. Y el costar abrir un partido así... pasan los minutos, el equipo mantuvo la calma, no sufrió en transiciones. Creo que esa parte del equipo estuvo bien, ante cada fallida finalización no sufrimos defensivamente, rápidamente la recuperamos. Y sí, quizás también esto de moverla a la mayor velocidad posible, pero enfrentamos un rival que achica bien espacios, aún así, creo que el equipo logró desdoblar por banda, pero sí que nos faltó un poco más de tranquilidad en esa última finalización”.

Finalmente, Martínez reiteró su visión sobre la necesidad de mayor frialdad en la definición: “Cuando me refiero a jugar apurado es en esa última finalización, en todas las que tuvo Sergio (Araújo), en esos centros que no pudimos cerrar, en los desbordes por izquierda y que nos costó cerrar por el segundo palo, en las de Cecilio, en las pelotas paradas. Hoy fue un partido donde ganamos casi siempre en pelota parada, tuvimos situaciones muy claras a partir de pelota parada y nos faltó ser certeros y eso de, a veces decimos, tratar de ser cínicos a la hora de terminar para lograr abrir un partido. La verdad que lo más difícil es generar las situaciones, el equipo las generó, por eso me deja tranquilo, el equipo, con uno de los rivales que está también peleando ahí arriba, realmente fue superior, pero lógicamente nos vamos dolidos porque creo que merecimos ganarlo y que tendríamos que haberlo ganado”.