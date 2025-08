Diego Martínez sobre Alexis Arias: “Es un lujo tener un arquero de su nivel”

“Alexis está muy bien, vuelvo a repetir lo que digo siempre: tenemos dos arqueros de lujo y la diferencia entre Alexis y Roberto ‘Gatito’ Fernández es mínima, es en alguna cuestión muy particular y la verdad que es un lujo, pero el lujo es tener un arquero del nivel de Alexis y que el suplente, que es el arquero de la selección, vaya a saludarlo como lo saludó y cante en el vestuario como cantó y te abrace como te abrazó. Entonces eso significa lo que este grupo trata de construir y de transmitir. Así que con respecto a ese momento, fue emotivo, fue importante, el fútbol es muy anímico”, declaró el técnico.

Martínez no escatimó en elogios para el arquero argentino, destacando su profesionalismo y compromiso. “Alegría y felicidad por Alexis, la realidad es que todo el mérito es de él, de competir sana y fuertemente como tiene la competencia con Roberto, de no claudicar ni mermar en el esfuerzo, de no dejar de ser positivo para el grupo. A su favor tiene que tuvo muchos procesos con entrenadores con un modelo de juego muy parecido al que intentamos nosotros, entonces eso se hace también más sencillo a la hora de hablar del juego, lo entiende, lo busca y me pone contento por él, porque es muy trabajador”, añadió el estratega.

Por otro lado, Martínez también se refirió al aporte de Ignacio Aliseda, autor del doblete que selló la victoria. “Es importante que Nacho (Ignacio Aliseda) tiene que seguir buscando su mejor versión, creo que tiene lo más importante que tiene un futbolista en su puesto que es el duelo, es el ser vertical, el ser determinante y seguramente va a ir poniéndose cada vez mejor, va a encontrar su mejor versión y seguramente va a seguir ayudando al equipo”.