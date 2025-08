Ignacio Aliseda y el “gordito”: “Es un poco de mi físico”

El 26 de julio Cerro Porteño superó 3-1 a Recoleta. Ese día, Ignacio Aliseda ingresó a los 69 minutos por Cecilio Domínguez y jugó el segundo partido con el Ciclón. Luego del triunfo, Luis Pettengill, ex presidente del club y padre de Juan Carlos, actual vicepresidente, trató de “gordito” al atacante. “Había un gordito. A mí no me gusta que haya gorditos en la cancha”, criticó.

Lea más: La diferencia de puntos de Cerro sobre Olimpia luego del triunfo

Posterior a los dichos de Pettengill, Aliseda es el nuevo héroe azulgrana: gol agónico para el 3-2 sobre 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y doblete en la remontada 3-2 a Olimpia. Tres goles en dos encuentros para que el conjunto de Diego Martínez continúe en la punta del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay y sueñe con el título de campeón.

Ignacio Aliseda: “Es un poco de mi físico”

Al finalizar el superclásico en el Antonio Aranda, Aliseda fue consultado por las palabras del ex titular azulgrana y dejó en claro que no está excedido de peso. “Es un poco de mi físico, soy ancho de arriba. Capaz que se ve, pero si estuviera mal no jugaría. Siempre uno es libre de opinar lo que quería”, comentó el ex Defensa y Justicia de Argentina y Lugano de Suiza.