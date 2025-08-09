La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Nacional

Cerro Porteño disputa hoy la séptima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón afronta el primer partido de la seguidilla que tendrá agregando la Copa Libertadores 2025. El Ciclón enfrenta a Nacional en La Nueva Olla y defiende la punta y el invicto a puertas de la ida de los octavos de final contra Estudiantes de La Plata.

Por lo tanto, Diego Martínez aplica la rotación: el entrenador decidió realizar las cambios en la formación, que ya ejecutado en el primer semestre entre el torneo Apertura y las fases previas y fases de grupos del certamen continental. En referencia a la victoria 3-2 sobre Olimpia en el superclásico, el argentino realiza cuatro modificaciones.

Los cambios que realiza Diego Martínez vs. Nacional

Todas las variantes son del mediocampo hacia adelante: Gastón Giménez, Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe y Jonatan Torres dejan el equipo. En lugar de cada uno ingresan Wilder Viera, Darío Espínola, Federico Carrizo y Luis Amarilla. El resto es el mismo que arrancó en la remontada contra el Decano en el Antonio Aranda de Ciudad del Este.

La salida de Giménez es por la lesión que sufrió en el primer tiempo del juego ante el Franjeado. El volante no está fuera del choque de este viernes sino que también, del enfrentamiento vs. el Pincha en Asunción la siguiente semana. Por su lado, Domínguez, Iturbe y Torres arrancan en el banco de suplentes por decisión técnica (sería para administrar cargas físicas).

La formación de Cerro Porteño vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Darío Espínola, Robert Piris da Motta, Wilder Viera, Federico Carrizo; Luis Amarilla y Sergio Araújo.