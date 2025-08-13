Alerta Cerro Porteño: Ignacio Aliseda de titular y otro cambio sorpresa

Cerro Porteño recibe el miércoles a Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón disputa la ida con sorpresas en la formación: Diego Martínez cambia obligación y tiene definido el once. No están Gustavo Velázquez y Gastón Giménez, ambos por lesiones musculares, y Robert Piris da Motta, por acumulación de tarjetas amarillas.

Martínez definió a los sustitutos: Lucas Quintana reemplaza a Velázquez, Jorge Morel sustituye a Gastón Giménez y Wilder Viera ingresa por Robert Piris da Motta. Pero atención, no serán las únicas modificaciones que planifica el técnico argentino: Rodrigo Gómez, el lateral derecho de 19 años, e Ignacio Aliseda, el héroe del superclásico, arrancan en el once titular.

Rodrigo Gómez e Ignacio Aliseda: ¿por quiénes?

Gómez, quien registra 7 encuentros (5 en el torneo Apertura y 2 en la Copa Libertadores) con el equipo principal en el año, jugará por Cecilio Domínguez, pero inicia en la defensa y adelanta a Fabricio Domínguez Huertas al mediocampo. Por su lado, Aliseda entra por Sergio Araújo para acompañar a Juan Manuel Iturbe y Jonatan Torres en el frente de ataque.

La formación de Cerro Porteño vs. Estudiantes en la Copa Libertadores 2025

Alexis Martín Arias; Rodrigo Gómez, Matías Pérez, Lucas Quintana, Blas Riveros; Fabricio Domínguez Huertas, Jorge Morel, Wilder Viera; Juan Manuel Iturbe, Ignacio Aliseda; Jonatan Torres.

