Alerta Cerro Porteño: Ignacio Aliseda de titular y otro cambio sorpresa

Cerro Porteño enfrenta el miércoles a Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Diego Martínez mete mano en la formación e Ignacio Aliseda arranca de titular.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 13:11
El argentino Ignacio Aliseda (c), futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Olimpia por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.
El argentino Ignacio Aliseda (c), futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Olimpia por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

Cerro Porteño recibe el miércoles a Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón disputa la ida con sorpresas en la formación: Diego Martínez cambia obligación y tiene definido el once. No están Gustavo Velázquez y Gastón Giménez, ambos por lesiones musculares, y Robert Piris da Motta, por acumulación de tarjetas amarillas.

Martínez definió a los sustitutos: Lucas Quintana reemplaza a Velázquez, Jorge Morel sustituye a Gastón Giménez y Wilder Viera ingresa por Robert Piris da Motta. Pero atención, no serán las únicas modificaciones que planifica el técnico argentino: Rodrigo Gómez, el lateral derecho de 19 años, e Ignacio Aliseda, el héroe del superclásico, arrancan en el once titular.

El argentino Ignacio Aliseda (i), futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Olimpia por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.
El argentino Ignacio Aliseda (i), futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Olimpia por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.

Rodrigo Gómez e Ignacio Aliseda: ¿por quiénes?

Gómez, quien registra 7 encuentros (5 en el torneo Apertura y 2 en la Copa Libertadores) con el equipo principal en el año, jugará por Cecilio Domínguez, pero inicia en la defensa y adelanta a Fabricio Domínguez Huertas al mediocampo. Por su lado, Aliseda entra por Sergio Araújo para acompañar a Juan Manuel Iturbe y Jonatan Torres en el frente de ataque.

La formación de Cerro Porteño vs. Estudiantes en la Copa Libertadores 2025

Alexis Martín Arias; Rodrigo Gómez, Matías Pérez, Lucas Quintana, Blas Riveros; Fabricio Domínguez Huertas, Jorge Morel, Wilder Viera; Juan Manuel Iturbe, Ignacio Aliseda; Jonatan Torres.

