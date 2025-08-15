Diego Martínez y el motivo por el que tardó para los cambios

Cerro Porteño perdió 1-0 con Estudiantes de La Plata y condicionó la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Además del flojo rendimiento que mostró el equipo, el técnico Diego Martínez fue criticado por los cambios tardíos que realizó: jugó casi 80 minutos con el mismo once a pesar de los síntomas de cansancio de varios futbolistas.

Martínez explicó en la conferencia el motivo por el cual sostuvo a la formación inicial por mucho tiempo. “Entendí que era lo que necesitaba el equipo. Y los cambios los entendí hacer en el momento que creí que eran los oportunos para seguir manteniendo el plan de partido”, manifestó el argentino, que solo utilizó cuatro de las cinco variantes.

Diego Martínez: ”El equipo compitió bien"

“En esos detalles que el rival también nos costaba al ir poniendo más volantes, el equipo compitió, compitió bien. Creo que los tiempos estuvieron en momentos oportunos”, consideró el entrenador, que ingresó a Cecilio Domínguez (por Jonatan Torres) y Sergio Araújo (por Juan Iturbe) a los 78′; a Fabrizio Peralta (por Rodrigo Gómez) a los 83′ y Federico Carrizo (por Ignacio Aliseda) a los 90′.