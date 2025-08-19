Alerta Cerro: Estudiantes perdió 3-2 luego de ir ganando 2-0

Estudiantes de La Plata perdió en la antesala del encuentro de vuelta ante Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El resultado ilusiona al Ciclón porque el Pincha ganaba 2-0 con un tanto de Santiago Arzamendia, pero fue remontado y acabó perdiendo 3-2 con Banfield en el Florencio Sola por la quinta fecha del torneo Clausura 2025.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez, quien solo utilizó a cuatro titulares en el formación inicial, rompió el cero con el gol de Arzamendia a los 20 minutos. Antes de cerrar el primer tiempo, Román Agustín Gómez anotó el segundo. En la complementaria, los platenses recibieron tres goles en 9 minutos: Rodrigo Auzmendi a los 54′, Lautaro Ríos a los 61′ y Martín Ríos a los 63′.

La derrota contra el Taladro de Pedro Troglio, ex entrenador del Azulgrana, cortó la racha de cuatro triunfos (3 por el torneo Clausura y 1 por la Copa Libertadores) de Estudiantes, que también perdió el liderato el Grupo A de la Liga Profesional de Argentina: ahora es segundo con 9 puntos, mismo puntaje que Hucarán, y quedó a 1 unidad de Barracas Central, líder con 10.

Estudiantes vs. Cerro Porteño: La revancha

Cerro Porteño enfrentará a Estudiantes de Santiago Arzamendia el miércoles 20 de agosto, a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Uno de La Plata. El Ciclón debe remontar el 0-1 para acceder a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: ganando por dos de diferencia avanza directo; triunfado por uno habrá penales y empatando o perdiendo, queda eliminado.

