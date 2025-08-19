Cerro Porteño

Alerta Cerro: Estudiantes perdió un titular debido a una lesión

Estudiantes sufrió la baja de un titular a horas del partido frente a Cerro Porteño por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

19 de agosto de 2025 - 09:06
El argentino Ignacio Aliseda (d), futbolista de Cerro Porteño, disputa el balón con Eric Meza en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Estudiantes sufrió el lunes la baja de un titular: Eric Meza estaría descartado para la revancha ante Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El lateral derecho sintió molestias físicas durante el entrenamiento del lunes y luego de realizar estudios, los médicos confirmaron una lesión en el isquiotibial, informó CieloSports de La Plata.

Según el medio platense, Meza había llegado justo al partido de ida en La Nueva Olla, pero en ese entonces, por una sinovitis en la rodilla. Ahora, con la dolencia muscular, el compañero de Santiago Arzamendia está prácticamente fuera del encuentro del miércoles 20 de agosto, a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Jorge Luis Hirschi, también conocido como UNO.

El argentino Eric Meza, jugador de Estudiantes, controla el balón en el partido frente a Cerro Porteño por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
¿Quién será el reemplazante de Eric Meza?

El técnico Eduardo Domínguez tiene al reemplazante de Eric Meza, quien ni siquiera fue convocado el domingo por el torneo Clausura 2025, en la derrota 3-2 ante Banfield con gol de Arzamendia. Román Gómez, de 21 años, ocuparía el puesto de lateral derecho. El resto del equipo sería el mismo que triunfó 1-0 hace una semana en el General Pablo Rojas de Barrio Obrero.

Estudiantes: del 2-0 a caer 3-2 con Banfield

