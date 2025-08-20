Cerro Porteño

¿A qué rival enfrentaría Cerro si logra remontar a Estudiantes?

Cerro Porteño está obligado a remontar a Estudinates de La Plata para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Por ABC Color
20 de agosto de 2025 - 15:55
El argentino Diego Martínez y el paraguayo Lucas Quintana, entrenador y jugador respectivamente de Cerro Porteño, en un partido frente a Estudiantes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Cerro Porteño afronta la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón perdió 1-0 hace una semana en La Nueva Olla y está obligado a remontar hoy para acceder a la próxima ronda del torneo más importante del continente. El partido entre argentinos y paraguayos comienza a las 19:00, hora de Paraguay. Seguilo en vivo por ABC.

Si los dirigidos por Diego Martínez logran la clasificación a cuartos medirán a un rival brasileño: Flamengo o Internacional de Alan Benítez y Óscar Romero. El Fla y el Colorado también disputan este miércoles la vuelta de la llave de los 16 mejores: arranca a las 21:30 en el Beira-Río de Porto Alegre. En el primer juego, los cariocas ganaron 1-0 en el Maracaná.

Copa Libertadores: ¿Cuándo son los cuartos de final?

El ganador de Estudiantes vs. Cerro Porteño y el vencedor de Flamengo vs. Internacional jugarán los cuartos de final en setiembre, posterior al último combo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 (Paraguay vs. Ecuador el jueves 4 y vs. Perú el martes 9). La ida será entre el martes 16 y jueves 18 de setiembre, mientras que la vuelta, una semana después.

