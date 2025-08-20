¿A qué rival enfrentaría Cerro si logra remontar a Estudiantes?

Cerro Porteño afronta la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón perdió 1-0 hace una semana en La Nueva Olla y está obligado a remontar hoy para acceder a la próxima ronda del torneo más importante del continente. El partido entre argentinos y paraguayos comienza a las 19:00, hora de Paraguay. Seguilo en vivo por ABC.

Si los dirigidos por Diego Martínez logran la clasificación a cuartos medirán a un rival brasileño: Flamengo o Internacional de Alan Benítez y Óscar Romero. El Fla y el Colorado también disputan este miércoles la vuelta de la llave de los 16 mejores: arranca a las 21:30 en el Beira-Río de Porto Alegre. En el primer juego, los cariocas ganaron 1-0 en el Maracaná.

Copa Libertadores: ¿Cuándo son los cuartos de final?

El ganador de Estudiantes vs. Cerro Porteño y el vencedor de Flamengo vs. Internacional jugarán los cuartos de final en setiembre, posterior al último combo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 (Paraguay vs. Ecuador el jueves 4 y vs. Perú el martes 9). La ida será entre el martes 16 y jueves 18 de setiembre, mientras que la vuelta, una semana después.