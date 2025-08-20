El día que Cerro remontó un 0-1 de visitante en octavos, pero...

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes en La Plata con la obligación de remontar el 0-1 para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Hace 22 años, el Ciclón también había iniciado una serie de octavos con una derrota por el mismo resultado en Asunción. Una semana más tarde jugó la vuelta de visitante, ganó por la mínima, pero fue eliminado en los penales.

Lea más: Estudiantes vs. Cerro Porteño en vivo en Copa Libertadores

En 2003, luego de avanzar como segundo del Grupo 2 por detrás de Paysandú de Brasil, el Azulgrana de Carlos Báez midió a Independiente Medellín. El 23 de abril, los colombianos ganaron 1-0 con gol de David Montoya en la vieja Olla. El 6 de mayo, Jorge Martín Núñez con un tanto de tiro libre sentenció el triunfo guaraní en el Atanasio Girardot. Con el global 1-1, fueron a la tanda.

Cerro Porteño erró dos penales en la tanda

Walter Fretes e Inca erraron los disparos, mientras que Édgar Barreto y Jorge Núñez convirtieron los tiros azulgranas. Por su lado, Jorge Serna fue el único en fallar en el DIM, que anotó por medio de Mauricio Molina, quien mas delante vistió la camiseta de Olimpia, Felipe Baloy, Ricardo Calle y John Restrepo y aseguró la victoria 4-2 y clasificación a los cuartos (vs. Gremio).

Cerro remontó en los 90, pero fue eliminado

