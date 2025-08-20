La formación de Cerro Porteño para enfrentar a Estudiantes

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón afronta el partido más importante de la temporada y carga con la obligación de ganar con el propósito de buscar el boleto a la próxima instancia: está 1-0 abajo y debe remontar en el estadio Uno de La Plata. La revancha empieza a las 19:00, hora de Paraguay.

Lea más: Estudiantes vs. Cerro Porteño: A qué hora juega y dónde ver en vivo

Por la necesidad del triunfo, Diego Martínez apuesta por una alineación más ofensiva en referencia al equipo que inició contra el Pincha de Santiago Arzamendia hace una semana en La Nueva Olla. El técnico argentino tiene definido el once: son dos cambios con el regreso de Robert Piris da Motta, quien superó la sanción por amarillas, y la titularidad de Federico Carrizo.

Las dos modificaciones que realiza Diego Martínez

Piris da Motta y Carrizo, quienes jugaron desde el vamos el fin de semana en el triunfo 4-3 a Guaraní por la octava fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo, reemplazan a Rodrigo Gómez y Wilder Viera respectivamente. Las movidas del entrenador generan una variante posicional: Fabricio Domínguez Huertas deja el mediocampo y vuelve al lateral derecho.

La formación de Cerro Porteño vs. Estudiantes en la Copa Libertadores 2025

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Matías Pérez, Lucas Quintana, Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Robert Piris da Motta, Jorge Morel, Ignacio Aliseda; Federico Carrizo y Jonatan Torres.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy