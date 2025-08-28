Parte médico de Cerro Porteño detalla lesiones de cuatro futbolistas

El mediocampista Robert Piris Da Motta, que se retiró lesionado durante el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, sufre una lesión tendinosa en la pierna y ya comenzó su proceso de fisioterapia. Por su parte, el delantero Juan Manuel Iturbe presenta una lesión fibrilar en el muslo, la cual lo obligó a ser sustituido en la derrota frente a Sportivo Trinidense. Ambos futbolistas se encuentran bajo tratamiento de rehabilitación.

En cuanto a los juveniles Carlos Zárate y Nelson Eliseche, ambos con lesiones en la Copa Paraguay contra Pastoreo FC, tienen un esguince de tobillo. Aunque los primeros estudios no revelaron daños óseos, se esperan resultados complementarios para descartar cualquier complicación. Al igual que sus compañeros, los dos jugadores están recibiendo tratamiento de fisioterapia. En dicho comunicado asegura que el Departamento de Salud continuará monitoreando de cerca la evolución de los futbolistas y ha prometido mantener informada a la afición sobre sus avances.

Este domingo a las 16:00 horas, el puntero Cerro Porteño se enfrenta a Libertad, en el encuentro, que tendrá lugar en el estadio La Huerta, corresponde a la décima jornada del Torneo Clausura 2025. El elenco de Diego Martínez buscará mantenerse firme en la cima, ante el Gumarelo, que necesita sumar puntos para no quedar rezagado en la lucha por los puestos de vanguardia. El partido será dirigido por el árbitro David Ojeda.