Cerro Porteño: A cuánto quedó del puntero Guaraní tras el 1-1

Cerro Porteño empató 1-1 con Atlético Tembetary en La Nueva Olla, encadenó el cuarto partido sin triunfos en el campeonato y desaprovechó la oportunidad de reducir a 1 punto la desventaja con el líder Guaraní y regresar al segundo puesto de la tabla de posiciones en la regularización de la undécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

Lea más: Oficial: Cerro Porteño destituyó al técnico Diego Martínez

Con la unidad que sumó de local contra el último de la clasificación, que pelea por la permanencia en la máxima categoría del fútbol paraguayo, el Ciclón llegó a los 22, igualando en puntaje a Nacional, pero manteniendo el tercer puesto y quedando a 3 del Aborigen cuando restan 10 rondas (30 puntos en juego) para finalizar el segundo certamen de Liga de la temporada.

El resto de la tabla del torneo Clausura 2025

Por debajo del conjunto de Barrio Obrero, que destituyó al técnico Diego Martínez en la madrugada de este jueves, están Sportivo Trinidense con 20 puntos; Libertad y Sportivo Luqueño con 17; 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero con 16; Recoleta FC y General Caballero de Juan León Mallorquín con 15; Olimpia con 12; Sportivo Ameliano con 11 y el Rojiverde con 6.

Lea más: Jorge Achucarro interina en Cerro Porteño: ¿Dirige el sábado?