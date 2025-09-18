Jorge Achucarro interina Cerro Porteño: ¿Dirige el día sábado?

Cerro Porteño anunció este jueves la destitución de Diego Martínez. El empate 1-1 con Atlético Tembetary en la regularización del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay sentenció el ciclo del argentino, que observó el partido en uno de los palcos de La Nueva Olla por la expulsión frente a General Caballero de Juan León Mallorquín en la ronda anterior.

Lea más: Oficial: Cerro Porteño destituyó al técnico Diego Martínez

En el mismo comunicado, el club de Barrio Obrero señaló que Jorge Achucarro asume la conducción técnica de forma interina. “Informamos que el Profesor Jorge Achucarro asumen de manera interina la conducción técnica del Plantel Profesional de Primera División”, explicó la institución en las redes sociales. El primer entrenamiento es hoy a las 10:00 en la Ollita.

¿Jorge Achucarro dirige el sábado a Cerro Porteño?

Achucarro toma el mando del plantel a la espera del reemplazante de Martínez. Si la comisión directiva encabezada por Juan José Zapag no cierra al próximo técnico en los próximos días, el ex jugador azulgrana dirigirá en la décimo tercera ronda del campeonato: recibirá a Sportivo Ameliano el sábado 20 de setiembre a las 19:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla.