“Para cualquiera sería una bendición ser elegido para dirigir Cerro Porteño”

Cerro Porteño continúa buscando al sustituto de Diego Martínez, quien fue destituido luego del empate 1-1 con el último de la tabla de posiciones (Atlético Tembetary) del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Mientras tanto, Jorge Achucarro, quien dirigió el entrenamiento matutino en la Ollita, será el interino.

En el primer día pos partido y horas después del anuncio de la salida de Martínez, la directiva llamó a conferencia, pero en la charla con los medios, ninguno de los dos dirigentes entregó pistas o dilucido la incertidumbre sobre el reemplazante del argentino. “Estamos contactando con muchos profesionales, pero preferimos no dar nombres”, expresó Enrique Biedermann.

“Estamos muy cerca de un campeonato”

Aunque no mencionaron nombres, Biedermann mencionó que para “cualquiera sería una bendición dirigir a Cerro Porteño” porque está peleando por el título de campeón y por la clasificación a la Copa Libertadores. “Estamos muy cerca de lograr un campeonato y de clasificar a otra Copa Libertadores. También la Copa Paraguay, a la que estamos apuntando”, explicó.

“Para cualquiera podría llegar a ser una bendición ser elegido para venir a dirigir Cerro”, puntualizó Bierdemann. “Preferimos no dar nombres, seguir trabajando. Todos deseamos un técnico que conozca la casa y que conozca realmente el fútbol paraguayo y aprovechar esos pocos puntos que necesitamos y lo poco que queda para campeonar”, finalizó el directivo.

