Vídeo: El Hincha Opina de Cerro tras el empate con Tembetary

Cerro Porteño igualó 1-1 en La Nueva Olla con el último de la tabla y aumentó a 4 los partidos sin triunfos de forma consecutiva en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Además, el Ciclón desaprovechó la oportunidad de regresar al segundo lugar y quedar a 1 punto de Guaraní.

Lea más: Oficial: Cerro Porteño destituyó al técnico Diego Martínez

Ahora, el Azulgrana es tercero con 22 a 3 del puntero y está sin técnico por la destitución de Diego Martínez. Al finalizar la regularización de la fecha 11, los hinchas criticaron al plantel, al ex entrenador y a la directiva, que está en búsqueda del nuevo DT mientras interina Jorge Achucarro.

El Hincha Opina de Cerro tras el 1-1 con Tembetary