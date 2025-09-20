Luis Amarilla: “cambiamos la mentalidad, sabíamos que necesitábamos ganar”

Al ser consultado sobre las razones del triunfo, el delantero azulgrana respondió: “Bueno, porque la verdad que supimos aprovechar también los momentos, por ahí erramos mucho en el primer tiempo, pero bueno, en el segundo tiempo cambiamos la mentalidad, sabíamos que necesitábamos ganar, el equipo respondió con el compromiso y obviamente sabemos también lo que hoy en día nos jugamos”.

Lea más: Cerro Porteño, a la cima de la mano de “Achu”

El atacante, que venía de una racha sin goles, reflexionó sobre su momento personal, reconociendo la importancia de la confianza. “Sí, yo creo que se basa mucho en la confianza, obviamente, que transmiten los compañeros el día a día. Jorge Achucarro me dio la oportunidad y toda la confianza, apostó por mí, yo nada más traté de responder y hoy me tocó, gracias a Dios. Venía de no hacer goles, pero siempre buscando, siempre luchando y hoy se me dio contento por eso, porque la verdad que uno trabaja en base a eso y bueno, gracias a Dios se dio”.

Amarilla también se refirió a las dificultades del partido. “Ellos (Ameliano) se metieron un poco atrás, se hizo difícil, fallamos mucho, eso hace que uno se replantee cosas, incluso en un partido así cerrado una pelota parada puede abrir el camino. Pudimos convertir, eso también es importante porque tampoco estábamos haciendo goles de balón quieto, se nota que hubo compromiso de parte de todos y se dio el triunfo que para nosotros es muy importante”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre la jugada de su gol, el delantero reveló que fue producto de una conexión con su compañero Cecilio Domínguez. Al ser consultado si era algo que habían conversado, respondió: “Bueno, con Ceci siempre nos buscamos ahí, inclusive en jugada, hoy justamente me dijo ‘mira, métete ahí’ y así fue y contento por eso, por aprovechar esa oportunidad y ayudar al equipo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, el jugador oriundo de Areguá enfatizó la importancia de sumar la mayor cantidad de puntos posibles en la recta final del torneo. “Sí, nosotros sabemos, somos conscientes que necesitamos sumar todos los puntos posibles, ahora más obviamente no tenemos, como decimos, margen de error, Cerro Porteño es un equipo grande y nos vamos a jugar muchas cosas y falta mucho camino por recorrer, pero somos conscientes y estamos fortalecidos en ese sentido y sabemos que resta mucho”, concluyó.