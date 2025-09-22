Cerro Porteño: Achucarro continúa, por ahora

Con la orientación de Jorge Achucarro, Achu, Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, venció el sábado a Ameliano por 2-0 y probablemente con el conductor provisorio afronte el duelo sabatino contra Sportivo Luqueño, a desarrollarse en Itauguá, a las 16:30.

Lea más: A la cima de la mano de Achu

La directiva azulgrana está entre la espada y la pared. En primer lugar de la lista de candidatos está Pedro Alcides Sarabia, pero no quiere romper relaciones institucionales con Nacional.

El gerente deportivo Gabriel Wainer estaría viendo la posibilidad de llegada del uruguayo Jorge Bava. La última palabra la tiene el que pone la plata, Juan José Zapag, que se encuentra en el tramo final de su presidencia y desea cumplir su ciclo con un logro. Hasta aquí, la construcción de la Nueva Olla es su mayor conquista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para “la mitad más uno”, el cierre ideal del año sería la obtención del título del Clausura 2025 (la última vez fue en 2021), más la conquista de la Copa Paraguay, que hasta aquí no la pudo ganar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por el torneo de integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el Ciclón jugará el próximo martes contra Sol de América, en Itauguá, a las 19:00. De pasar, lidiará en cuartos de final con Ameliano o General Caballero de Mallorquín.