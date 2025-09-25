Cerro Porteño: Multa tras último duelo de Copa en casa

La sanción por US$ 65.000 a Cerro Porteño guarda relación a fallas en organización y logística, incumplimientos del operativo, más inconvenientes de orden y seguridad en La Nueva Olla.

También fue impuesta una sanción económica de US$ 15.000 al entonces entrenador Diego Hernán Martínez, por presentación tardía a la conferencia de prensa.

En esa jornada, además de la inconducta de la afición y los errores en la organización del espectáculo, el equipo también quedó en deuda, ya que el planteamiento mezquino le costó una derrota por 1-0 que al final resultó determinante para la definición de la serie, ya que en la revancha, en La Plata, se registró un empate sin goles.

La nueva frustración internacional, sumada al andar irregular en el torneo Clausura, generaron el despido de Martínez, que le dejó un “clavito” al club.

Ubicado a solo tres puntos del líder del Clausura, Guaraní, Cerro Porteño jugará el sábado contra el Sportivo Luqueño en Itauguá, a las 17:00, en el cierre de la conducción provisoria de Jorge Achucarro.

El entrenador uruguayo Jorge Bava llega al país hoy para tomar las riendas del plantel al que le queda un máximo de 13 presentaciones, dependiendo a las etapas que se vayan quemando en la Copa Paraguay.

El nuevo orientador azulgrana acompañará al grupo en la Ciudad del ñandutí, aunque el director de orquesta será “Achu”.

Por los octavos de final de la “Copa de todos”, Cerro Porteño lidiará el martes 7 de octubre con Sol de América, en el estadio Luis Salinas, a las 19:00.