Jorge Bava y la llegada a Cerro Porteño: “Estoy muy contento”

Jorge Bava es el nuevo entrenador de Cerro Porteño. El técnico uruguayo renunció a Independiente Santa Fe de Colombia y aterrizó esta madrugada en suelo guaraní para oficializar con el Ciclón de Barrio Obrero. En las próximas horas, el DT de 44 años es anunciado en las redes sociales y posteriormente, presentado (al mediodía) ante los medios en una conferencia de prensa.

“Un gusto saludarlos”, expresó Bava poco después de abandonar la zona de desembarque del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Asunción. El estratega, campeón con los Cardenales en la primera parte del año, fue consultado sobre la sensación de regresar al país y asumir la conducción del Azulgrana. “Muy contento”, lanzó el oriental.

Jorge Bava: ”Vamos a hablar más tarde"

“Vamos a hablar más tarde. Un gusto saludarlos”, fueron las últimas palabras de Bava antes de abordar una camioneta y partir de la terminal aérea. El charrúa estaría presente hoy el último entrenamiento del plantel en la víspera del partido ante Sportivo Luqueño, duelo que observará en uno de los palcos del Luis Salinas de Itauguá, el sábado a las 17:00, hora de Paraguay.