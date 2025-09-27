Cerro Porteño

Cerro Porteño: Presentación de Bava será el lunes

La ceremonia de presentación del uruguayo Jorge Bava como entrenador de Cerro Porteño será el lunes, al mediodía. El profesional ya tuvo contacto con el plantel azulgrana el viernes y este sábado acompaña al grupo en Itauguá para el juego con Sportivo Luqueño.

27 de septiembre de 2025 - 16:59
El saludo entre Jorge Bava y Jorge Achucarro, durante el primer contacto del entrenador uruguayo con el plantel de Cerro Porteño, registrado el viernes.VICTOR MIRANDA

Jorge Bava dejó el colombiano Independiente Santa Fe para dirigir a Cerro Porteño. Será puesto en funciones el lunes, en un acto marcado para el mediodía, en La Nueva Olla.

Jorge Achucarro completará su tercer partido como interino. Su primero lo tuvo en 2024, con triunfo 1-0 sobre Sportivo Luqueño, contra el cual dirige este sábado en Itauguá. El servidor azulgrana fue llamado a ocupar de manera provisoria el cargo tras la destitución de Diego Hernán Martínez.

En la fecha anterior, bajo la orientación de “Achu”, Cerro Porteño venció a Sportivo Ameliano por 2-0.

Bava es un conocedor de nuestro medio, ya que en su época de futbolista militó en Libertad y Guaraní. Su estreno como conductor del Ciclón está previsto para el viernes 3 de octubre, contra Recoleta FC, en la “capital del sentimiento”, a las 20:00.

