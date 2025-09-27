Cerro Porteño: Presentación de Bava será el lunes

La ceremonia de presentación del uruguayo Jorge Bava como entrenador de Cerro Porteño será el lunes, al mediodía. El profesional ya tuvo contacto con el plantel azulgrana el viernes y este sábado acompaña al grupo en Itauguá para el juego con Sportivo Luqueño.