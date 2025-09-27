La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Luqueño

Cerro Porteño disputa la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Un día después del empate 1-1 del puntero Guaraní con Sportivo Trinidense, el Ciclón tiene la oportunidad de descontar a 1 punto la diferencia en la pelea por el título de campeón. Desde las 17:00, el Azulgrana enfrenta a Sportivo Luqueño en el Luis Salinas de Itauguá.

El encuentro, clave en la lucha por el campeonato, también es la despedida del interinato de Jorge Achucarro, quien asumió en reemplazo de Diego Martínez a la espera de Jorge Bava, quien llegó al país el viernes y quien hoy observa el juego en el estadio del 12 de Octubre. El DT paraguayo tenía planeado repetir el once del 2-0 a Sportivo Ameliano, pero sufrió la baja de un titular.

Gastón Giménez resintió una lesión muscular luego de la sesión del jueves y quedó rápidamente descartado para el fin de semana. En la práctica del viernes, con presencia de Bava, Achucarro inclinó la balanza por el sustituto: entre Wilder Viera y Fabrizio Peralta, eligió al segundo. El resto, con Édgar Páez como Sub 18, es el mismo que venció a la V Azulada en La Nueva Olla.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Édgar Páez, Jorge Morel, Fabrizio Peralta, Cecilio Domínguez; Luis Amarilla y Jonatan Torres.

