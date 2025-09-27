Cerro Porteño

La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Luqueño

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. En el partido despedida al breve interinato, Jorge Achucarro realiza un cambio en la formación.

Por ABC Color
27 de septiembre de 2025 - 12:36
Luis Amarilla, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por al fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Luis Amarilla, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por al fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Cerro Porteño disputa la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Un día después del empate 1-1 del puntero Guaraní con Sportivo Trinidense, el Ciclón tiene la oportunidad de descontar a 1 punto la diferencia en la pelea por el título de campeón. Desde las 17:00, el Azulgrana enfrenta a Sportivo Luqueño en el Luis Salinas de Itauguá.

Lea más: A qué hora juega hoy Luqueño vs. Cerro y dónde ver en vivo

El encuentro, clave en la lucha por el campeonato, también es la despedida del interinato de Jorge Achucarro, quien asumió en reemplazo de Diego Martínez a la espera de Jorge Bava, quien llegó al país el viernes y quien hoy observa el juego en el estadio del 12 de Octubre. El DT paraguayo tenía planeado repetir el once del 2-0 a Sportivo Ameliano, pero sufrió la baja de un titular.

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Gastón Giménez resintió una lesión muscular luego de la sesión del jueves y quedó rápidamente descartado para el fin de semana. En la práctica del viernes, con presencia de Bava, Achucarro inclinó la balanza por el sustituto: entre Wilder Viera y Fabrizio Peralta, eligió al segundo. El resto, con Édgar Páez como Sub 18, es el mismo que venció a la V Azulada en La Nueva Olla.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Édgar Páez, Jorge Morel, Fabrizio Peralta, Cecilio Domínguez; Luis Amarilla y Jonatan Torres.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado