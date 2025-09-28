Blas Riveros destaca esfuerzo de Cerro Porteño

El lateral no ocultó su alegría por el valioso resultado y resaltó la importancia de sumar de a tres en este tipo de encuentros. “Muy contento, primeramente, por la victoria, hoy (ayer) se ganó porque sabíamos que este partido era muy importante para ponernos ahí arriba. De hecho, estamos a un punto, este es el camino que tenemos que seguir”, afirmó el lateral.

Al ser consultado sobre la intensidad del juego, que se resolvió sobre el final con el tanto de Jonatan Torres, Riveros sostuvo que la dificultad no fue una sorpresa. “Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, lo importante es que el equipo dejó todo y conseguimos los tres puntos. Estoy muy contento por eso y muy feliz, la verdad también por todos mis compañeros y el esfuerzo que hicieron también”, expresó.

El momento cumbre del partido fue el centro que metió Riveros en el minuto 93, un esfuerzo al límite de la cancha que culminó con el gol del triunfo. “Sí, la verdad que sí, , gracias a Dios, me salieron todos los centros. Así que muy contento también de poder dar una asistencia”, comentó sobre su acción decisiva.

El formado en Olimpia, un defensor con vocación ofensiva, confesó que su trabajo no es casualidad, sino producto de la autocrítica y el análisis constante. “Para un lateral es importantísimo el centro. Siempre finalizar bien la jugada también. En el anterior partido contra Ameliano, lastimosamente, no me salió nada del centro. Y yo siempre miro mis partidos después de jugar todo, porque es importante mirar y corregir algunas cosas que hay que corregir. Así que bueno, muy contento, además, por el resultado de hoy. Así que, hoy me salieron todo bien las cosas, gracias a Dios”, explicó sobre la importancia que le da a este aspecto de su juego.

Finalmente, sobre por qué no se proyectó tanto en el segundo tiempo, el lateral de Cerro Porteño indicó que fue una decisión en función del desarrollo del encuentro. “La verdad que en el primer tiempo generamos muchas ocasiones por la banda con Cecilio Domínguez, de por ahí en el segundo tiempo me quedé un poquito más. Muchas veces por ahí el partido también depende de varios factores. Así que sabía también en qué momento tenía que aparecer. El resultado sacamos positivo y muy contento”, concluyó.