Cerro Porteño: Bava, presentación en sociedad

El uruguayo Jorge Bava llegó a Paraguay el viernes, presenció el triunfo sabatino contra Luqueño en Itauguá (1-0) y este lunes, en la reanudación de las actividades, comandará la práctica.

El valioso resultado contra los auriazules, con el gol en tiempo adicional de Jonatan Torres, habría sido recompensado por la dirigencia con premio doble.

La ceremonia protocolar será al mediodía, en la Nueva Olla. Bava es el segundo técnico azulgrana de la temporada, después del argentino Diego Hernán Martínez.

Jorge Achucarro estuvo como interino en dos fechas del torneo Clausura, en las que su equipo pudo salir victorioso. Integrará el staff de Bava, siempre y cuando le otorguen el reajuste económico solicitado, porque quiere “tocar” algo más sustancioso.

Bava cuenta como asistentes con Bruno Piano e Ignacio Turrén, el preparador físico es Mauricio Ferraro y el entrenador de arqueros Augusto Ayala, empleado del club.

El estreno del nuevo conductor del Ciclón está fijado para el próximo viernes contra Recoleta FC, en duelo marcado a las 20:00.

Ubicado en el segundo lugar el Clausura, a un solo punto de distancia del líder Guaraní, Cerro Porteño tiene la misión de cortar la sequía liguera y conquistar por primera vez la Copa Paraguay.

La última conquista azulgrana se dio a fines de 2021.

La próxima presentación en el torneo de integración de la APF está marcada para el martes 7 de octubre contra Sol de América, a las 19:00, en Itauguá. De pasar, los azulgranas lidiarán en cuartos con General Caballero de Juan León Mallorquín.

Una proyección en semifinales marca un hipotético choque con Nacional o Trinidense, los clubes de la máxima categoría que se encuentran en la parte baja del cuadro y justamente chocarán en octavos, en la previa al match con el vencedor del lance entre 12 de Octubre de Itauguá y Tacuary.