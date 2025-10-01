Cerro Porteño: Ofensiva potenciada con dos recuperados

Juan Manuel Iturbe (32), el goleador de la temporada de Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, y Sergio Araújo (33) superaron sus respectivas dolencias y al contar con el alta médica, están a disposición del conductor charrúa para los próximos desafíos.

“Itu” lleva 15 anotaciones en 36 duelos considerando Apertura, Clausura y Copa Libertadores. Esta es su mejor temporada en cuanto a cosecha de anotaciones en su carrera.

Utilizando como parámetro los tres certámenes, Araújo lleva 10 conversiones en 24 presentaciones.

El Ciclón marcha en el segundo puesto del Clausura, a un solo punto de distancia del líder Guaraní. Viene de vencer a Ameliano y Luqueño bajo la orientación provisoria de Jorge Achucarro, quien es el tercer asistente de Bava, con el que coincidió como futbolista en el Atlas de México, en 2028.

Los demás componentes del staff técnico son Bruno Piano, Ignacio Turrén, Mauricio Ferraro, Augusto Ayala y Gastón Torres.

El positivo interinato le permitió a “Achu” ganarse un puesto, con una mejoría económica que fue la que reclamó tras la reciente victoria.

Para la inserción de Achucarro al grupo fue importante la sugerencia hecha por la directiva, porque tiene la radiografía de los recursos humanos.

El presidente, Juan José Zapag, dijo que Bava “va a contar como tercer asistente con Achucarro para sumar todos los conocimientos que tiene del plantel actual, de los juveniles, y que él pueda transmitir”, indicó.

Cerro deberá afrontar partidos seguidos en su lucha por la consagración en el Clausura y la Copa Paraguay.

El Ciclón lidiará este viernes con Recoleta FC, en La Nueva Olla, a las 20:00, por la 15ª fecha.

Para el martes 7 está marcado el choque contra Sol de América, por los octavos de final del torneo de integración, a cumplirse en Itauguá, a las 19:00.

Otros choques ya calendarizados son contra 2 de Mayo, el sábado 11 en el Corral del Gallo norteño, a las 19:30 y el domingo 19 el clásico frente a Olimpia, en la Capital del sentimiento, también a las 17:30.