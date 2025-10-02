Juan José Zapag: “No voy a presentar ningún candidato ni voy a presidir el oficialismo”

Cerro Porteño atraviesa un cierre de temporada en la que pelea por el título de campeón del torneo Clausura 2025 y de la Copa Paraguay. Pero también, vive el final del mandato de Juan José Zapag y empieza a palpitar las elecciones para nuevas autoridades. En un evento por los 113 años de la institución, el actual presidente reveló que dejará completamente la actividad dirigencial.

“No voy a presentar ningún candidato. No va a haber oficialismo. Yo no voy a presidir ningún oficialismo, no voy a presentar ningún candidato. Ya hice lo mío, ya trabajé muchos años en el club. Ya estoy tranquilo, no quiero ser parte de ninguna campaña política. No me van a ver por ah”, aseguró el titular del Ciclón en la cena aniversario con los socios y vitalicios en La Nueva Olla.

¿La oposición está cerca de presidir Cerro Porteño?

“Que se muevan los muchachos para hacer su campaña”, aseguró Zapag, quien estaría completamente distanciado de alguna campaña que decida realizar algún miembro de la actual dirigencia oficialista por la presidencia de la entidad. Por el momento, la oposición, con Carlos Rejala y Ariel Martínez, es la que está firme hacia el objetivo de asumir las riendas del club.

“Quien venga debe pagar las cuentas del club. Son garantías mías, pero son del club. Trabajando como nosotros hicimos, generando como hicimos. Hemos construido un imperio deportivo sin llorarle a nadie. Que los que vengan mantengan el club, no quiero escuchar historias. El que no es capaz de administrar el club no puede estar en el club”, advirtió el mandamás azulgrana.

