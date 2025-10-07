Cerro Porteño: Los convocados para los 8vos de Copa Paraguay

Cerro Porteño disputa hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El Ciclón enfrenta a Sol de América en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá por el boleto a la próximo ronda. En la antesala del segundo partido desde la asunción al cargo, el uruguayo Jorge Bava convocó solamente a 18 jugadores: varios titulares quedaron fuera de la nómina.

Fabricio Domínguez Huertas, Blas Riveros, Jorge Morel y Gastón Giménez, quienes iniciaron en el triunfo 2-0 sobre Recoleta por el torneo Clausura 2025, descansan por decisión del entrenador. Por su lado, Gustavo Velázquez no aparece porque, al igual que Roberto Jr. Feránndez, está al servicio de la selección de Paraguay para la gira asiática de la Fecha FIFA de octubre.

Cerro Porteño: Convocados para la Copa Paraguay

Alexis Martín Arias

Álvaro Espínola

Federico Carrizo

Luis Amarilla

Cecilio Domínguez

Antonino Martínez

Fabrizio Peralta

Bruno Valdez

Wilder Viera

Sergio Araújo

Matías Pérez

Édgar Páez

Robert Piris da Motta

Jonatan Torres

Tobías Portillo

Ignacio Aliseda

Rodrigo Gómez

Carlos Zárate