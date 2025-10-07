Cerro Porteño: Los convocados para los 8vos de Copa Paraguay

Cerro Porteño disputa hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El Ciclón enfrenta a Sol de América en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá por el boleto a la próximo ronda. En la antesala del segundo partido desde la asunción al cargo, el uruguayo Jorge Bava convocó solamente a 18 jugadores: varios titulares quedaron fuera de la nómina.
Fabricio Domínguez Huertas, Blas Riveros, Jorge Morel y Gastón Giménez, quienes iniciaron en el triunfo 2-0 sobre Recoleta por el torneo Clausura 2025, descansan por decisión del entrenador. Por su lado, Gustavo Velázquez no aparece porque, al igual que Roberto Jr. Feránndez, está al servicio de la selección de Paraguay para la gira asiática de la Fecha FIFA de octubre.
Cerro Porteño: Convocados para la Copa Paraguay
Alexis Martín Arias
Álvaro Espínola
Federico Carrizo
Luis Amarilla
Cecilio Domínguez
Antonino Martínez
Fabrizio Peralta
Bruno Valdez
Wilder Viera
Sergio Araújo
Matías Pérez
Édgar Páez
Robert Piris da Motta
Jonatan Torres
Tobías Portillo
Ignacio Aliseda
Rodrigo Gómez
Carlos Zárate