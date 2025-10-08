El mensaje de Cerro Porteño por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

El mensaje emitido por el club fue el siguiente: “Desde el Club Cerro Porteño expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ex entrenador del Ciclón en el 2019. Elevamos una oración por su eterno descanso y deseamos cristiana resignación a sus familiares y allegados”.

La dilatada trayectoria de Miguel Ángel Russo dejó también su marca en el fútbol paraguayo. En 2019, el reconocido estratega asumió el desafío de ponerse al frente de Cerro Porteño, dirigiendo al equipo en múltiples frentes. Su gestión en el Azulgrana se extendió por 19 compromisos en total, abarcando el campeonato local, la Copa Libertadores y la Copa Paraguay.

Elevamos una oración por su eterno descanso y deseamos cristiana resignación a sus familiares y allegados. pic.twitter.com/HJR6e6tXHg — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) October 8, 2025

Durante este periodo, Russo dejó frases que resonaron en el ambiente, como la recordada alusión a las “estrellas fugaces”, refiriéndose al potencial y la proyección de jóvenes talentos de ese entonces como Sergio Díaz y Josué Colmán.

Su registro con el Ciclón de Barrio Obrero arrojó un balance equilibrado y combativo, con un total de siete victorias, siete empates y solo cinco derrotas. Aunque fue una etapa breve, el paso de Russo por Cerro Porteño se enmarcó en una destacada participación internacional: el equipo fue eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate, siendo la última vez que el Ciclón logró instalarse entre los ocho mejores del máximo certamen continental a nivel de clubes.