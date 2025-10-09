¡Amor incondicional! Güiza confiesa que Cerro Porteño fue donde “más feliz fui”

Al ser consultado directamente sobre “¿El lugar donde más feliz fuiste?”, el “Gitano” no dudó en su respuesta, destacando el cariño recibido desde su llegada a Barrio Obrero. La respuesta del atacante español, que brilló en la Liga española y en la selección, fue un claro homenaje al club paraguayo y a su afición:

“Cerro Porteño, en Paraguay. Fueron dos años maravillosos, desde el primer día que llegué allí me sentí querido. Estaba deseando debutar, teníamos un entrenador que, al principio sí que es verdad que el equipo funcionaba, el equipo lo estaba haciendo muy bien, no perdía ningún partido, entonces era difícil entrar en el equipo, y poquito a poco me lo fui ganando y la afición me lo fue reconociendo”, expresó el español.

#CerroPorteño | LE BRILLAN LOS OJOS 🥹



Daniel Güiza, exdelantero de Cerro Porteño, calificó su paso por Paraguay (2014-2016), como los mejores dos años de su carrera como futbolista, en el podcast de Josep Pedredol 🔵🔴



🗣️ ''Fueron dos años maravillosos, desde el primer día me… pic.twitter.com/29w7DruhFr — ABC Deportes (@ABCDeportes) October 9, 2025

Güiza reveló además que su salida se debió a una razón personal de peso, e incluso manifestó su intención de haberse quedado mucho más tiempo en el país. “Tuve dos años impresionantes, me vine (a España), porque mi padre se puso enfermo, o sino hubiera seguido allí por lo menos cuatro o cinco años hubiera seguido ahí en Paraguay”.

La huella indeleble del “Gitano”

El paso de Daniel Güiza por el “Ciclón” de Barrio Obrero, al que llegó cedido por el Getafe, fue memorable en términos de títulos y goles. El atacante, que fue “pichichi” de la liga española 2007/2008, fue pieza clave en dos consagraciones: el Torneo Clausura 2013, logrado de forma invicta, y el Apertura 2015.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El “Gitano” disputó un total de 59 cotejos (44 locales y 15 internacionales) con la camiseta azulgrana, registrando 15 goles en el campeonato local y 5 en competencias internacionales (3 en la Libertadores y 2 en la Sudamericana). Su entrega en el campo y su carisma le permitieron ganarse el afecto incondicional de una de las hinchadas más apasionadas de Sudamérica.