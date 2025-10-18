Cerro Porteño: Bava y un partido de connotación especial

“Para nosotros tiene una connotación especial. Son puntos importantísimos para nuestros objetivos en el campeonato”, expresó el orientador de Cerro Porteño, Jorge Bava, en conferencia.

“Es una instancia decisiva. El que esté más fuerte de cabeza, más fuerte de ímpetu, con compostura, con tranquilidad para asumirlo, creo que sacará ventajas. Hicimos hincapié en eso”, mencionó el orientador azulgrana, quien aspira a la doble conquista con el Ciclón, el Clausura y la Copa Paraguay.

“El grupo está muy bien, motivado, en la previa de un partido tan trascendente como este, con tanta historia. Creo que la motivación cae por si sola, pero tratamos de tocar todos los ítems correspondientes para jugar un partido de fútbol de esta magnitud”, significó el conductor cerrista.

Bava lleva dirigidos dos juegos ligueros, con un triunfo y un empate. Por la Copa Paraguay, en la que lleva una victoria, su elenco enfrentará el próximo jueves a General Caballero de Juan León Mallorquín, a las 18:30 en Itauguá, por los cuartos de final. De pasar, medirá en semifinales a Nacional o al 12 de Octubre de Itauguá.