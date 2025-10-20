Cerro Porteño: Los objetivos y el presente

El Ciclón de Barrio Obrero, Cerro Porteño, apunta a la doble corona, el torneo Clausura y la Copa Paraguay. Sin embargo, el equipo de Jorge Bava no está llenando las expectativas.

Si bien el entrenador uruguayo tiene poco tiempo de trabajo, tampoco cuenta con un margen importante, porque el año se está acabando y el equipo necesita mejoría para llegar a sus objetivos.

El jueves, Cerro enfrentará a General Caballero de Juan León Mallorquín, por el certamen de integración, que aún no lo pudo ganar.

El “match”, correspondiente a los cuartos de final, se disputará en Itauguá, a las 18:30. De pasar, que es la tendencia contra un rival virtualmente descendido, medirá en semifinales con el vencedor de la serie entre Nacional y 12 de Octubre de Itauguá, que compite en la tercera categoría. Lo más lógico sería un choque vecinal por un lugar en la final.

En cuanto a la competencia liguera, Nacional y Cerro lidiarán el próximo lunes en La Visera, a las 20:00, por la 18ª fecha.

De ganar los cinco cotejos que le quedan al Clausura, el conjunto azulgrana conquistará el título, porque en caso de terminar en la cima con el mismo puntaje que Guaraní, obtendrá la corona por ventaja deportiva.

En la 19ª ronda se dará el enfrentamiento con el Cacique, en La Nueva Olla. El rival de la 20 será Trinidense (visitante), el de la 21 Libertad (local) y el de la 22 Tembetary (visitante).

Luego del empate dominical con Olimpia en el clásico (1-1), en la Capital del sentimiento, el plantel retoma las actividades en Barrio Obrero para la doble competencia.